Covid, record di vaccinazioni nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrarti 196.224 nuovi casi, mentre il giorno precedente erano stati 220.532. Cresce, però, il numero dei morti che arriva a 313 mentre martedì erano 294.

Intanto, anche per via dell’obbligo vaccinale imposto per gli over 50 la campagna vaccinale subisce una forte impennata. Nelle ultime 24 ore in Italia è stato stabilito il nuovo record di somministrazione del vaccino con quasi 700 mila inoculazioni. Di queste 77.500 prime dosi, di cui 48 mila bambini e 22.500 over 50. A renderlo noto è la struttura del commissario Francesco Paolo Figliuolo.



