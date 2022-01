Felici: “Su di me altre squadre, ma volevo solo il Palermo”

"Forse per i novanta minuti serviranno un paio di partite, ma già dal rientro sarò pronto: non vedo l’ora di tornare in campo"

PALERMO – “Il mio ritorno qui? A Lecce avevo poco spazio, quindi sapevo che dovevo partire. C’erano anche altre squadre interessate in Serie C, ma il Palermo è l’unica squadra dove volessi andare, perché conoscevo ambiente, dirigenti e tifosi”. A dirlo è Mattia Felici, nuovo attaccante esterno del Palermo, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione. Il giovane classe 2001 aveva già indossato la maglia rosanero nel 2019 in Serie D: “Spero di poter dare il massimo come ho fatto anche in Serie D. La Serie C è un campionato duro, ma spero di poter dare il massimo in tutte le partite”.

I primi allenamenti con mister Baldini e la sua posizione in campo: “Il mister è tosto, l’ho capito in tre allenamenti – ha detto Felici -. Mi serviva un tecnico così, abbiamo fatto allenamenti ad altissima intensità. La mia posizione? Destro o sinistro è indifferente: preferisco giocare sull’esterno, magari rientrare e tirare, oppure crossare. Ma se il mister mi vuole al centro, posso giocare tranquillamente sulla trequarti”.

Felici si è poi soffermato sulla sua condizione fisica, visto che negli ultimi mesi ha giocato col contagocce: “Adesso sono già al top della forma. Forse per i novanta minuti serviranno un paio di partite, ma già dal rientro sarò pronto: non vedo l’ora di tornare in campo, giocare le partite ed essere sempre a disposizione”.

Infine, sul suo futuro: “Dove mi vedo fra due anni? Non sono io a decidere, mi vedo in entrambe le squadre. Per me è indifferente, se il Palermo mi vuole riscattare, rimarrò – ha concluso Felici -. Altrimenti andrò al Lecce”.



