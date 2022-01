Handball Erice, Luca Geminiani è il nuovo direttore sportivo

ERICE (TP) – L’Handball Erice, tramite i propri canali social, ha comunicato che il nuovo direttore sportivo della propria compagine è Luca Geminiani. “Il primo amore non si dimentica mai. Molto spesso è semplicemente una frase ad effetto o un luogo comune senza un contenuto sincero. Non è il mio caso”, sono le prime parole della nuova figura dirigenziale della compagine siciliana.

“Ho conosciuto, prima, e mi sono appassionato, poi, alla pallamano frequentando il Palazzetto dello sport di Pontinia – prosegue Geminiani -. In punta di piedi sono entrato a far parte della Società Handball Pontinia e da lì è stato un crescendo di emozioni e soddisfazioni. Dopo molti anni, durante i quali come ds ho dato tutto alla Società Pontina, ho deciso di iniziare una nuova avventura. Come ogni grande amore, anche il nostro è arrivato al termine del suo percorso. C’era bisogno di una scossa, che desse nuovi stimoli a me e portasse un rinnovato entusiasmo nella Società. Di comune accordo, abbiamo deciso di percorrere strade diverse. Nessuno potrà cancellare i ricordi, le emozioni, le delusioni e le grandi vittorie raggiunte insieme: tutto è stato fatto con sentimento, cuore, passione e una dose di sana follia. L’amore per le ragazze, lo staff e il presidente resterà custodito preziosamente nel mio cuore per sempre. Una cavalcata avvincente, dalla A2 fino al gotha della pallamano nazionale, il tutto con professionalità ma anche con spensieratezza e divertimento”.

Sulla nuova avventura ad Erice, il direttore sportivo ammette: “Oggi è arrivato il momento di voltare pagina, di iniziare una nuova e stimolante sfida con la AC Life Style Handball Erice, una Società rampante che con programmazione e professionalità, in breve in tempo, sta dimostrando di voler puntare ai vertici e di aver riposto nelle mie qualità la massima fiducia. Spero, nel giro di poco, di ricambiare la fiducia ricevuta e di guadagnarmi la stima dei dirigenti, delle atlete e, soprattutto, dei tifosi. Porto con me ad Erice il bagaglio di esperienze e conoscenza acquisito in questi anni, ma soprattutto una sconfinata passione e l’entusiasmo per questo meraviglioso sport”.

