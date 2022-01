Militello, lavori alla ferrovia: tratto della sp 30 chiuso fino al 19 gennaio

La Città metropolitana di Catania ha disposto la chiusura al transito veicolare – a tempo determinato, nei giorni 13, 14, 17, 18 e 19 Gennaio 2022 dalle ore 08 alle ore 16 – di un tratto della strada provinciale 30, in territorio di Militello in Val di Catania in prossimità del passaggio a livello in località Filidonna.

L’ordinanza è stata emessa su richiesta di R.F.I., per consentire “l’esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili di rinnovamento del binario”. Una deroga esiste ed è valida solo per i mezzi di soccorso e di cantiere, in prossimità della stazione di Militello. Il tratto interessato dalla chiusura al transito per lavori al passaggio al livello ricade all’esterno del centro abitato.

Il possibile percorso alternativo prevede la deviazione del traffico verso la S.p. 29 e la S.p. 28. La segnaletica verticale necessaria sarà predisposta, a cura della R.F.I, la quale si farà carico della opportuna vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità.



