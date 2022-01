Palermo, Castagnini: “Il mercato di gennaio è difficile”

PALERMO – Il direttore sportivo del Palermo Renzo Castagnini fa il punto della situazione in casa rosanero rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di “Prima Tivvù”: “Bisognerebbe slittare di un’altra settimana il campionato perché siamo messi veramente male. Però dobbiamo stare alle regole e fare quello che ci dicono senza piangerci addosso. Dobbiamo continuare a lavorare e convivere con il Covid. Calciomercato? La sessione di gennaio è sempre difficile, è un mercato dove di solito si effettuano degli scambi. E’ difficile fare un mercato importante a gennaio, bisogna essere un po’ fortunati. Di solito se prendi il giocatore bravo, prendi uno che non ha giocato. Chi gioca sicuramente non lo spostano. Oltre al fatto economico, è proprio difficile per se stessi. Avellino? Con Salvatore Di Somma siamo amici, abbiamo parlato ma non di calciatori. Lui si tiene ben stretto i suoi e io mi tengo ben stretto i miei”.



