Vaccini, i più giovani trainano la campagna mentre i 50enni resistono

Il contributo alla campagna di vaccinazione dei più giovani si rivela decisivo mentre malgrado l’obbligo vaccinale i 50enni resistono. Sono, infatti, i più giovani a trainare la campagna vaccinale in Italia con un aumento in sette giorni del 53,3% nella fascia 5-11 anni a quota 267.412 nuovi vaccinati e +65,5% in quella 12-19 anni con 61.778 vaccinati.

Complessivamente ai bambini 5-11 anni sono state somministrate in totale 761.776 dosi; 674.225 hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, di questi 88.682 hanno completato il ciclo vaccinale, con un tasso di copertura nazionale che si attesta al 18,3% ma con nette differenze regionali: dall’8,6% delle Marche al 33,4% della Puglia, secondo i dati del monitoraggio settimanale indipendente della Fondazione Gimbe. Rassicuranti i dati che arrivano dall’ America. Su 8,7 milioni di dosi Pfizer a 5-11enni, riferisce un rapporto dei Cdc, in Usa ci sono state segnalazioni solo nello 0,05% dei casi, di cui il 98% non gravi; 100 quelle gravi, nel periodo 3 novembre-19 dicembre 2021.

I 50enni resistono

Si confermano invece più restii alla vaccinazione, nonostante l’obbligo, gli adulti over 50: in una settimana “solo 73.690 prime somministrazioni, con ancora 2,21 milioni senza prima dose”, Una fascia – sottolinea Gimbe – “ad elevato rischio di malattia grave e ospedalizzazione”. Intanto sul fronte generale delle neo-vaccinazioni, riferisce Gimbe, nella settimana dal 3 al 9 gennaio 2022 si registrano 483.512 nuovi vaccinati (+62,1%) rispetto ai 298.253 della settimana precedente. All’11 gennaio rimangono però in totale 8,61 milioni le persone senza nemmeno una dose. In merito alle somministrazioni generali, l’82,8% della popolazione (49.058.595) ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+520.427 rispetto alla settimana precedente) e il 79% (46.812.850) ha completato il ciclo vaccinale (+327.923). In aumento nell’ultima settimana il numero di somministrazioni (4.038.641), con una media mobile a 7 giorni di 580.759 somministrazioni al giorno: crescono del 21,9% le terze dosi (3.275.943).

Soddisfatto il sottosegretario alla Salute, Paolo Sileri. “Abbiamo una popolazione che è sempre più vaccinata e, grazie anche all’obbligo degli over 50, aumenterà. C’è chi dice che aumenteranno di poco ma, aggiunge, attenzione, perché avere un raddoppio dei vaccinati sopra i 50 anni, che prima non si erano nemmeno avvicinati alla vaccinazione, significa proteggerli”.

Manifestazione no vax in vista

Ma contro la vaccinazione e l’obbligo di Green pass non si ferma il popolo dei No vax. In vista della manifestazione in programma sabato nella Capitale e ribattezzata su alcuni volantini come “Marcia su Roma”, è in programma tra oggi e domani un tavolo tecnico in Questura che servirà a mettere a punto l’ordinanza sulla gestione dell’ordine pubblico. Inoltre su alcune chat presenti su Telegram sono comparse ‘locandine’ con manifestazioni fissate per sabato in molte città tra cui Torino, Milano, Napoli e Palermo.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI