Vaccini nelle scuole, primo Hub all’interno del Polivalente

CATANIA. Raggiunto l’accordo con l’Asp Catania su richiesta della consulta provinciale studentesca e i rappresentanti degli studenti del polivalente.

Primo hub per gli studenti per la vaccinazione nelle scuole. Entro fine mese inizieranno le somministrazione del siero contro il covid direttamente all’interno del polivalente per agevolare i ragazzi nella campagna di immunizzazione e accrescere la copertura vaccinale nella fascia di età scolastica.



L’accordo è stato siglato oggi nel corso di un incontro avvenuto nella sede dell’Asp di Catania, per dare seguito alla proposta avanzata dal vice presidente Claudio Giulio della Consulta provinciale insieme ai rappresentanti degli istituti Maiorana, De Nicola ed emilio Greco presenti all’interno del Polivalente di San Giovanni La Punta, con il commissario ad acta per l’emergenza Covid dott. Giuseppe Liberti. Presente all’incontro l’assessore alle politiche scolastiche Piermaria Capuana del comune puntese.

“Da sempre sono al fianco degli studenti – dichiara l’assessore Capuana- e da sempre lo sono nel pieno rispetto della legge e del ruolo che ricopro. Al lavoro per portare nelle scuole puntesi la vaccinazione nelle scuole. La scelta sarà ovviamente facoltativa, ritengo però tale ipotesi una valida risposta per contrastare il Covid e tornare a pieno titolo al diritto allo studio in sicurezza. I giovani in questo caso potranno essere d’esempio sensibilizzando i propri coetanei e gli adulti ”.



