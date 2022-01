Concorso annullato all’Arpa Sicilia, Fials: “Maxi ricorso pronto”

Pronto il maxi ricorso contro lo stop al concorso dell’Arpa Sicilia. La Fials, tramite l’avvocato Francesco Russo Bavisotto ha inoltrato l’atto stragiudiziale all’Arpa chiedendo di revocare il provvedimento che ha di fatto annullato il concorso per 57 posti che aveva visto una massiccia partecipazione di circa 14 mila aspiranti, facendo svanire i sogni di chi sperava in una occupazione da due anni. L’azienda, per giustificare il provvedimento di annullamento, ha sostenuto che dalla preselezione bisognava esonerare i dipendenti interni ritenendoli già ammessi al concorso.

“Provvedimento illegittimo”

Secondo la Fials però il provvedimento appare illegittimo per vari motivi e chiede quindi al direttore generale di “revocare in autotutela il decreto del 15 dicembre scorso provvedendo all’immediata approvazione degli ammessi che hanno superato la preselezione”. Anche perché il costo dell’operazione affidata ad una società è stato di circa 200 mila euro ed in caso contrario “si esporrebbe l’amministrazione a un grave danno di immagine oltre che economico, per il pericolo di ricorsi di azioni risarcitorie”. In caso di mancata revoca dell’annullamento, la Fials sta promuovendo in questi giorni su Telegram la sottoscrizione dei moduli per aderire contribuendo alle spese per il ricorso al Tar unitamente al contributo Fials.



