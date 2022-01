Covid, il sindaco dispone i tamponi per il ritorno a scuola

SAN GREGORIO – Domenica 16 gennaio, dalle ore 9,00 alle ore 18,00, sarà effettuato uno screening epidemiologico Sars-Covid 19 su tutta la popolazione scolastica che frequenta gli Istituti “Michele Purrello” e “San Domenico Savio” di San Gregorio. I tamponi si effettueranno presso l’istituto salesiano “Sacro Cuore” di San Gregorio, Via Roma 25 e la zona “Pep” di Valverde.

Gli studenti, ma soprattutto i loro genitori, saranno avvisati tramite App sull’orario e il luogo e per evitare assembramenti si è provveduto alla suddivisione in scaglioni.

Tramite App, gli interessati riceveranno anche un modulo da compilare prima di presentarsi sul posto in modo da snellire le operazioni.

I test verranno effettuati da personale sanitario delle Farmacie del Dott. Marcello Traversa di San Gregorio e Comunale di Valverde.

Gli alunni, accompagnati dai genitori, dovranno presentarsi già muniti dell’apposito modulo previamente e debitamente compilato.

Il test sarà gratuito esclusivamente per gli alunni e tutto il personale scolastico.

«Auspico un’ampia adesione all’iniziativa – ha commentato il sindaco, Carmelo Corsaro – e confido in un massivo e tempestivo coinvolgimento delle famiglie. Tutto questo – ha concluso il primo cittadino – per rendere sicuro il rientro nelle classi previsto per lunedì 17 p.v. in piena consapevolezza e contezza dell’eventuale diffusione del virus nella nostra comunità scolastica».



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI