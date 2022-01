Covid, l’Iss: salgono incidenza e ricoveri, sistema sanitario sotto stress

ROMA – L’incidenza settimanale dei casi di Covid a livello nazionale continua ad aumentare: 1988 ogni 100.000 abitanti nel periodo 7-13 gennaio, contro i 1669 precedenti. Nel periodo 22 dicembre-4 gennaio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 1,56, in ulteriore aumento rispetto alla settimana precedente – quando è risultato pari a 1,43.

Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, secondo il quale continua a crescere il tasso di occupazione in terapia intensiva, al 17,5% contro il 15,4% precedente, e quello di occupazione in aree mediche (dal 21,6% al 27,1%. Raddoppia il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione.

L’Italia verso l’arancione per le soglie dei ricoveri. Calabria e Piemonte passeranno forse già lunedì, altre 10 Regioni sono a rischio. La Valle d’Aosta registra questa settimana l’incidenza più alta di casi Covid-19, toccando il valore di 3087,3 casi per 100mila abitanti. Seguono la Liguria con un valore di 2845,7 casi per 100mila, e l’Emilia Romagna che registra 2783,7 casi per 100mila.



