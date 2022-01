Divieto di plastica monouso: da oggi in vigore le nuove regole

Scatta in Italia il divieto di produzione, commercializzazione e consumo di alcuni prodotti fino ad esaurimento scorte

ROMA – L’Italia dice basta alla plastica monouso. Scatta oggi l’entrata in vigore del dl 196 del 30 novembre 2021, che introduce il divieto di produzione, vendita e utilizzo della plastica monouso, non compostabile e biodegradabile. L’Italia ha recepito la direttiva europea con la quale l’Ue mira a ridurre l’impatto ambientale su mari e oceani. Per i trasgressori sono previste multe fino a 25mila euro. Si potrà però dare fondo alle scorte di magazzino.

Addio dunque a piatti e bicchieri di plastica vecchio stile, cotton fioc, cannucce, aste per palloncini, contenitori e bicchieri per alimenti e bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi, attrezzi da pesca che la contengono. Chiunque contravverrà alle nuove disposizione verrà sanzionato: la multa va da 2.500 a 25mila euro. Il decreto dà comunque la possibilità a produttori e commercianti di esaurire le scorte di magazzino.



