Medici di famiglia, drive-in e studenti: “Ecco le novità per il tracciamento”

CATANIA – Già al lavoro da questa mattina il gruppo di supporto per i medici di medicina generale. Fornisce tempestiva assistenza per accelerare le procedure burocratiche legate ad isolamento e fine isolamento dei soggetti positivi. La costituzione del nuovo ufficio, composto da dieci persone, mira a ridurre i tempi di attesa creando un canale di comunicazione più immediato tra Mmg e Usca.



Il gruppo di lavoro opera in via Pasubio, quartier generale del commissario emergenza Covid, e quindi a stretto contatto con gli altri uffici. Ogni componente dell’ufficio ha un numero dedicato, comunicato ai medici di medicina generale che gli sono stati assegnati.

“L’avvio di questo servizio – spiega il commissario emergenza Covid, Pino Liberti – contribuirà a velocizzare le procedure e fornirà una puntuale assistenza ai medici su tutti gli aspetti che riguardano la gestione dei soggetti positivi. Ricordo che su direttiva del commissario nazionale Covid è possibile effettuare il tampone per i minorenni in modo gratuito nelle farmacie, basta la prescrizione del medico di famiglia. Nel frattempo siamo quasi pronti per l’apertura di un nuovo grande drive in tamponi in contrada Jungetto(via Passo del fico 70, sede del Maas), operativo già da lunedi. Sostituirà quello di via Forcile che sarà utilizzato soltanto per i tamponi programmati”.

Liberti poi ha lanciato un appello ai dirigenti scolastici per poter organizzare “la somministrazione dei vaccini” direttamente agli istituti scolastici.



