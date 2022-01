Messina, insulta e minaccia i poliziotti: scattano le manette

Un 46enne messinese, in evidente stato di ebbrezza, ha ripetutamente insultato e minacciato i poliziotti impegnati nel controllo del territorio ed intervenuti, in centro città, in un supermercato presso cui continuava a molestare i clienti in transito. Ai poliziotti che lo hanno più volte invitato a calmarsi ha risposto con ogni tipo di improperi e pesanti minacce. Inutili i numerosi tentativi di instaurare un dialogo e l’invito a declinare le proprie generalità. Sotto gli occhi attoniti dei dipendenti dell’esercizio commerciale e dei passanti, l’uomo si è scagliato contro uno degli agenti, strattonandolo e spingendolo a terra.

Le accuse

Il 46enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto a fornire le proprie generalità, nonché per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Gli è stato sequestrato infatti, un coltello che, come raccontato da più persone, avrebbe brandito all’interno del supermercato. All’indagato, dopo la convalidato dell’arresto, sono stati concessi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI