Misterbianco, da domani in zona arancione: ecco le nuove regole

MISTERBIANCO – Da domani fino a mercoledì 26 gennaio, Misterbianco sarà in zona arancione. È l’unico comune della provincia etnea inserito nella delibera di Nello Musumeci che decreta il colore ‘orange’ per 92 comuni siciliani. Nella cittadina, quindi, da domani nuove regole. Che però sono diverse da quelle a cui siamo abituati rispetto al passato. Chi ha il super green pass (quindi che ha completato il ciclo vaccinale) è libero di ‘muoversi’. Le regole, dunque, valgono per i non vaccinati.

Per chi non ha il green pass, gli spostamenti sono consentiti solo per lavoro, necessità, salute o per servizi che non siano disponibili nel proprio comune (ed è necessaria l’autocertificazione). Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con un massimo di 5.000 abitanti, verso altri comuni entro i 30 km, tranne che verso il capoluogo di provincia.



Ai non vaccinati o ai possessori di green pass base è vietato l’accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (tranne alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi).



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI