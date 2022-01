Palermo, Catania al Consiglio: riprendiamo confronto sul Prg

PALERMO – L’assessore all’urbanistica Giusto Catania coglie l’occasione del passo indietro sulla discussione di una variante al piano regolatore da parte del Consiglio Comunale per chiedere all’assise un dibattito sul nuovo piano urbanistico per il Comune di Palermo.

Catania, oggi, ha scritto una nota al Presidente del Consiglio comunale. Nella lettera l’assessore si mette a disposizione per una discussione sul nuovi piano sfruttando il fatto che la trattazione della variante è stata rinviata a causa dell’urgenza di trattare il piano di riequilibrio.

I tempo stringe e il Consiglio Comunale si avvia rapidamente alla scadenza del mandato. Eppure Catania crede “che questo Consiglio comunale abbia un’occasione storica” in quanto, prosegue “l’adozione dello strumento urbanistico rappresenta una grande opportunità per dare regole certe alla città e per consentire la svolta ecologica per Palermo. Credo – aggiunge – che ci siano ancora i tempi per consentire al Consiglio comunale di adottare l’atto deliberativo prima della conclusione del mandato”.

Inoltre l’assessore Catania evidenzia che, fino ad ora, non è stato dato seguito al percorso definito: “avevamo stabilito, in una conferenza dei capigruppo svolta mesi fa, un cronoprogramma per trattare l’atto deliberativo. Il primo momento di questo percorso prevedeva la relazione del Sindaco, dell’Assessore all’urbanistica e degli uffici al fine di inquadrare le linee strategiche generali del piano”.

Catania, nella missiva, sottolinea che vi sono ampi margini per riprendere tale percorso: “la rinnovata volontà dell’organo consiliare, manifestata nella seduta odierna, rappresenta un elemento di novità che l’Amministrazione comunale non intende lasciar cadere e pertanto, nei prossimi giorni, sarà mia cura sollecitare la Commissione competente e i Consigli di circoscrizione a calendarizzare le sedute necessarie al fine di acquisire i pareri propedeutici all’atto”.

