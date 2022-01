Sicilia, Azione scalda i motori: al via i congressi provinciali

PALERMO – I calendiani siciliani scaldano i motori e si organizzano sui territori. Il 2022 sarà un anno succulento per la politica siciliana, dal voto delle amministrative che coinvolge Palermo all’appuntamento con le regionali l’agenda è fitta. Azione, la creatura politica di Carlo Calenda, non si farà trovare impreparata.

Palazzolo: “Un partito che crede nella democrazia interna”

Nel fine settimana si terranno otto dei nove congressi provinciali che andranno a rinnovare l’organigramma del partito. Un tassello che va a comporre il puzzle più vasto del congresso nazionale previsto per Febbraio. “Con i Congressi provinciali, Sicilia in Azione dimostra di essere un partito che crede nelle regole della democrazia interna. Come fondatore di Azione ne vado fiero anche perché sono la testimonianza di un reale radicamento nell’intero territorio regionale”, spiega il coordinatore regionale Giangiacomo Palazzolo a LiveSicilia.

Tutti i congressi provincia per provincia

Il primo appuntamento con i territori si terrà però, per cause di forza maggiore legate alla recrudescenza dei contagi, online. Fatta eccezione per quello palermitano previsto domenica mattina all’Hotel Casena dei Colli (per il quale sarà comunque prevista la possibilità di partecipare in remoto) e quello trapanese (questo pomeriggio a Mazara). Oggi pomeriggio si terrà il primo congresso provinciale in quel di Caltanissetta (online). Sabato, invece, si confronteranno in remoto gli azionisti di Siracusa, Agrigento, Enna e Messina. Domenica mattina gli iscritti della provincia di Ragusa si riuniranno in presenza con la possibilità di partecipare anche da remoto. Rinviato invece a data da destinarsi il congresso provinciale catanese



