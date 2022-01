PALERMO – La Sicilia si scopre fortunata con il SuperEnalotto. Nel concorso del 13 gennaio, come riporta Agipronews, è stato centrato un doppio “5” del valore di 65.184,74 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Gramsci 72 a Milazzo, in località Parco, nel comune di Milazzo e in provincia di Messina.

Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 140,4 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.



