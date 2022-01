Torino, un’intera famiglia No vax stroncata dal Covid

Morto un 42enne e i nonni. Il padre in terapia intensiva, la moglie unica sopravvissuta all'infeziione

TORINO – Un’intera famiglia No vax è stata colpita dal Covid in provincia di Torino e tre persone sono morte. A San Francesco al Campo il virus ha ucciso Marco Ferrero, 42 anni, operaio ascensorista, ricoverato all’ospedale di Cirié dove è deceduto il 6 gennaio, pochi giorni dopo sono morti i nonni, entrambi novantenni, stroncati dalla malattia alla fine di dicembre. Il padre del 42enne è invece ricoverato in terapia intensiva. La moglie di lui è l’unica sopravvissuta dopo essere stata contagiata. Nessuno nella famiglia aveva voluto vaccinarsi contro il Covid.



