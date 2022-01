Tremestieri, commercianti reagiscono e fermano rapinatore armato

I carabinieri hanno trovato l'uomo a terra e lo hanno arrestato in flagranza.

TREMESTIERI (CT) – Il titolare di una merceria ha difeso il suo incasso da un rapinatore. E ha ingaggiato una violenta colluttazione con la quale però è riuscita a fermare il malvivente, un 33enne di Aci Catena, rimasto malconcio a terra. Ed è lì che lo hanno trovato i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania. I militari lo hanno hanno arrestato con l’accusa di rapina aggravata.

Nel primo pomeriggio di ieri, l’operatore del 112 Numero Unico di Emergenza ha ricevuto la telefonata di un cittadino che lo avvertiva di una rapina in corso in una merceria di Tremestieri Etneo. Ed ha spiegato che il criminale e il 57enne commerciante erano nel pieno di un alterco. Una volta arrivati, con l’aiuto di una guardia giurata hanno identificato l’autore della rapina, che era a terra come il commerciante.

I militari hanno acquisito il filmato del sistema di videosorveglianza del negozio appurando che l’uomo, con il volto parzialmente travisato da una mascherina chirurgica, avrebbe brandito un coltello a serramanico tentando di rapinare la moglie 57enne del titolare la quale, trovandosi alla cassa e tutt’altro che decisa a sottostare alle sue pretese, avrebbe reagito fisicamente al rapinatore poi spalleggiata da marito nel frattempo arrivata in suo aiuto.

Sul luogo i militari hanno effettivamente rinvenuto un coltello a serramanico e 3 banconote da 10 euro di cui si era già impadronito il malvivente il quale, a causa della colluttazione, ha riportato un’insufficienza respiratoria e una ferita lacero contusa alla mano destra. Il proprietario del negozio invece ha riportato lesioni varie giudicate guaribili in dieci giorni. Il catenoto è ai domiciliari.



