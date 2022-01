Catania, l’hub per i tamponi si trasferisce al Maas

Sono in corso le operazioni per l'allestimento da parte della Protezione Civile.

CATANIA – Sono in corso, presso il MAAS, mercato agroalimentare siciliano, i lavori di assistenza logistica, fornitura tavoli e arredi e di organizzazione del percorso veicolare del nuovo grande “Centro Tamponi Covid”di Catania.

Il dirigente generale della Protezione Civile, Salvo Cocina, ha dato supporto all´iniziativa del commissario straordinario Covid di Catania, Pino Liberti, inviando uomini e mezzi che da stamane, coordinati dal consegnatario del drpc, Arcangelo Ruffino, i quali stanno posizionando le transenne utili a finalizzare il lavoro richiesto.

A tal fine, sono state attivate le organizzazioni di volontariato, P.A. Sicilia Emergenza di Catania, Misericordia di Pedara, Le Aquile di Misterbianco e ArciCaccia di Acireale, che stanno provvedendo a preparare le condizioni logistiche per favorire l’apertura lunedì prossimo di questo nuovo hub test Covid.

Si tratta di un nuovo “drive in tamponi” che alleggerirà la pressione del traffico veicolare che si registrava ultimamente presso l´Hub Vaccinale di San Giuseppe La Rena; precisamente si trova in contrada Jungetto (via Passo del fico 70, Catania, sede del Maas). Sarà operativo già da lunedi e sostituisce quello di via Forcile che sarà utilizzato soltanto per i tamponi programmati.

Il nuovo Drive in tamponi di contrada Jungetto sarà operativo tutti i giorni e avrà i seguenti orari: 9 – 13.30 / 14.30 – 19. E’ ospitato in un edificio messo a disposizione dal “Maas mercato”. Il sito si raggiunge percorrendo la Sp 701 e superando il passaggio a livello nei pressi del carcere di Bicocca. Il Drive in è sulla destra dopo qualche km. Per individuare più facilmente il sito basta cercare su google “mass mercato” e avviare il percorso guidato su “maps”.

La realizzazione, in tempi record, del nuovo Drive in tamponi, voluta dalla presidenza della Regione Siciliana e dall’assessorato della salute, è stata possibile grazie alla disponibilità della dirigenza del Maas e alla collaborazione della protezione civile regionale.



