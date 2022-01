PALERMO – “Grazie al vaccino. Domenica sera, ho avuto febbriciattola e tosse e, precauzionalmente, ho subito fatto il tampone rapido e sono risultato positivo al Covid. Ho avuto febbre, tosse fastidiosa e senso di costipamento al petto che mi hanno impedito di riposare la prima notte. I medici, forse data la mia non più giovine età, mi hanno prescritto diversi farmaci che ho assunto e ora sto bene. Continuo a lavorare, in isolamento, da casa con cellulare, mail e messaggistica in costante collegamento con tutti, colleghi, collaboratori, amministratori, sindaci, sanitari e volontari”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capo del dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana, Salvo Cocina.

“Era quasi inevitabile che succedesse ed è a mio avviso un passaggio obbligato per tutti… pian piano la pandemia diventa endemia. Grazie al vaccino e grazie ai medici, ai sanitari, a tutti gli amministratori pubblici e a tutti gli operatori del nostro bel sistema di protezione civile che stanno facendo il possibile per minimizzare i danni causati da questa grande calamità. Il mio pensiero va però a chi non si è vaccinato per sua libera scelta e che ora, avendo contratto il Covid, sta soffrendo, incredulo, in un letto di ospedale, ben assistito da una delle tante strutture che la sanità siciliana riesce ad assicurare a tutti”.

“’La bella stagione comincia da qui’” è quello che abbiamo scritto negli oltre trenta hub vaccinali aperti all’inizio dello scorso anno e realizzati in tempo record dalla nostra protezione civile in tutta la regione – ancora Cocina -. Uno spiegamento di hub e di forze messe in campo che doveva essere capace di vaccinare tutti i siciliani prima dell’inverno. E abbiamo fatto bene. Hub prima affollati e poi semideserti e ora di nuovo affollati da tante persone che finalmente hanno capito che il vaccino è utile. Il vaccino serve e fa la differenza nella guerra contro questa bestia subdola chiamata Covid; questi sono i fatti, per il resto… sono tutte chiacchiere”.



