Consiglio comunale, Salvatore Peci è positivo al Covid

CATANIA – Il consigliere comunale Salvatori Peci ha il covid. Le condizioni dell’esponente eletto nella civica Una scelta d’amore per Catania e transitato poi tra gli autonomisti di Grande Catania avrebbero preso nell’ultima giornata un esito più importante. Tant’è che il diretto interessato ha preferito ricorrere alle cure ospedaliere. La notizia della malattia è stata resa pubblica via social dalla moglie, che ha scritto: “Presto ritorneremo ad abbracciarci perché il nostro motto è… Insieme si Vince! Ringrazio i medici – ha aggiunto – che in questo momento stanno lavorando per aiutarti a vincere. Non mollare, siamo tutti con te”.



