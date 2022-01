PALERMO – Altri 9.292 positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il dato emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. I nuovi positivi sono stati scoperti su un totale di 49.331 tamponi processati in Sicilia: il giorno precedente i nuovi positivi erano stati 10.023, e il tasso così scende al 18,8% (un punto in meno rispetto a ieri).

Altri 66 morti in più

L’isola è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 166.341 con un aumento di 6.748 casi. I morti ufficializzati oggi sono 66 (il totale dei decessi sale a 7.878), ma frutto di un ricalcolo che comprende anche i giorni precedenti. I guariti sono 2.478. In ospedale ci sono 1.488 ricoverati, 16 in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 157, 8 in meno sul giorno precedente.

Il contagio nelle province

Il contagio nelle singole province vede Palermo con 2.100 casi, Catania 2.367, Messina 725, Siracusa 1.031, Trapani 482, Ragusa 832, Caltanissetta 623, Agrigento 962, Enna 170.

L’epidemia in Italia

Per quanto riguarda i dati nazionali, intanto, si registrano oltre 180mila nuovi contagi. Sono infatti 180.426 le persone risultate positive al coronavirus tra ieri e oggi. Sono 1.677 i pazienti in terapia intensiva, 2 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 141. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.370, ovvero 351 in più rispetto a ieri.

E sul fronte della scuola, intanto, in Sicilia fioccano le chiusure degli istituti. I sindaci, a fronte di molte zone arancioni dichiarate dalla Regione (in tutto 149, l’elenco) e dei pareri delle Asp, stanno chiudendo le scuole (qui la diretta con tutti gli aggiornamenti). Parole di conforto, intanto, arrivano dal commissario per l’emergenza Covid di Palermo Renato Costa, che a Livesicilia dice: “Sta diventando endemico, la convivenza non è lontana”.



