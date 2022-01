Catania, Di Salvo ‘boccia’ Pogliese: “Città sporca e al buio”

CATANIA – Una nota pesante come un macigno. Salvo Di Salvo, consigliere comune catanese ed ex assessore della giunta Bianco, boccia su tutta la linea l’attività amministrativa del sindaco Salvo Pogliese. “Si percepisce che l’assenza di una visione politica di città ha generato il collasso di Catania. Strade al buio, cumuli di immondizia ovunque dal centro alle periferie, assenza di spazzamento e igienizzazione delle strade ma anche altro”, sentenzia.

“È evidente che in Città regna il disordine – scrive ancora – È sconfortante vedere sprofondare Catania come non mai, ed è più grave che sia percettibile l’assenza di chi dovrebbe governare la città. Sarebbe auspicabile che il sindaco – conclude – possa prendere atto dell’incresciosa situazione in cui versa la città e adotti i provvedimenti straordinari e urgenti per tentare di arginare il collasso devastante che certamente e da attribuire alla responsabilità politica del Sindaco”.



