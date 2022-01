Librino, liquami al viale Bummacaro: sopralluogo dei dem

CATANIA – Ancora liquami a Viale Bummacaro, a Librino. Precisamente al civico 16. Oggi, su richiesta di alcuni residenti- in particolare Salvo Tringale – il consigliere del 4^ municipio Mirko Giacone e l’ex assessore del comune di Catania, Angelo Villari, si sono recati a denunciare lo stato di degrado presente da mesi.

“Quello a cui stiamo assistendo, con la fuoriuscita di liquami che arrivano fino al San Marco e che vengono segnalati da mesi dai residenti, senza alcuna risposta da parte dell’amministrazione centrale e del consiglio di municipio, è inaccettabile“, dichiara il Consigliere Mirko Giacone

“Ancora una volta assistiamo ad un rimpallo di responsabilità, a discapito dei cittadini che vivono una situazione igienico sanitaria allarmante. Il sindaco Pogliese aveva garantito in campagna elettorale maggiore attenzione alle periferie, ma ciò non sta accadendo ed è sotto gli occhi di tutti”, continua il segretario cittadino dei Giovani Democratici Mirko Giacone.

“Non possono esistere cittadini di serie A e di serie B. Chiediamo come partito democratico, un immediato intervento da parte degli uffici competenti per la risoluzione del problema. Qualora ciò non accadesse, le nostre proteste non si fermeranno qui”, afferma il segretario provinciale del partito democratico Angelo Villari.

“I cittadini tutti i giorni, sono costretti a tenere le porte chiuse per i cattivi odori provenienti dalla strada. Abbiamo segnalato più volte il problema, ma nessuno prima d’oggi si era interessato. Ringraziamo la delegazione del partito democratico nelle vesti del Cons. Giacone e del segretario provinciale Villari”, continua il residente Salvo Tringale.

“Come circolo di San Giorgio/ Librino, abbiamo immediatamente preparato un documento da presentare al consiglio comunale, in cui chiediamo di assumersi le proprie responsabilità e dare decoro a questa parte del municipio, che ad oggi appare in uno stato di completo degrado”, conclude il segretario di circolo del partito democratico Giuseppe Fisichella.



