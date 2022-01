PALERMO – “Nessuna rabbia ma solo tanta amarezza. È stata un’offesa all’istituzione, non uno sgarbo a chi la rappresenta. Lo sgarbo ci sta nelle dinamiche d’aula, ma va fatto semmai su un atto politico del governo, non sulla delega per il Quirinale”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in un’intervista al Giornale di Sicilia, in merito al voto sui delegati che dovranno esprimere il nuovo Capo dello Stato.

Dimissioni? Chiacchiere da caffè



“Quanto alle dimissioni – aggiunge – sono solo chiacchiere da caffè. Solo un matto o uno screanzato potrebbe pensare di abbandonare la nave a mare aperto, in balia dei marosi, in piena pandemia”. “Io ho sottoscritto un ideale patto d’onore con i siciliani: mi hanno votato per essere governati e continuerò a farlo fino all’ultimo giorno, con entusiasmo e impegno”.

Ma le opposizioni incalzano: ieri M5s, Pd e Cento passi hanno scritto una lettera al presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, per chiedergli una seduta ad hoc in cui Musumeci spieghi il senso delle sue accuse ad alcuni deputati pronunciate la sera del voto per i delegati del Quirinale.



