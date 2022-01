Palermo, Baldini a Marineo: si prepara un’amichevole

Il Palermo, colpito duramente dal Covid nelle ultime settimane, sta cercando di programmare al meglio le prossime settimane di allenamento. Il campionato di Serie C, fermatosi proprio per l’emergenza epidemiologica, prenderà il via nel week end del 22-23 gennaio e il club rosanero scenderà in campo lunedì 24, alle ore 21.00, in trasferta contro il Catanzaro.

La compagine guidata da mister Baldini ha raggiunto un elevatissimo numero di calciatori contagiati, costringendo il nuovo tecnico rosanero ad effettuare sedute di allenamento con pochissimi giocatori presenti (sette/otto). Negli ultimi giorni la situazione però sembrerebbe essere rientrata, infatti nell’ultimo aggiornamento è stato comunicato che Baldini ha a disposizione, adesso, 17 calciatori per svolgere gli allenamenti.

Intanto, lo stesso tecnico dei rosanero, si è recato nei pressi del capoluogo siciliano per contribuire all’organizzazione di una gara amichevole. Nello specifico, l’allenatore toscano ha raggiunto Marineo, paese a circa 30 km da Palermo, così potersi confrontare con la dirigenza dell’Oratorio San Ciro e San Giorgio, squadra locale impegnata nel campionato di Eccellenza.

Proprio la squadra di Marineo, attraverso i propri canali social, ha annunciato la visita del tecnico del Palermo: “Graditissima visita questa mattina a Marineo, abbiamo avuto il piacere di ricevere mister Silvio Baldini. Con l’allenatore del Palermo stiamo lavorando per effettuare a breve un amichevole a Marineo con il Palermo Calcio”.



