PALERMO – Spazzamento meccanizzato delle strade a Palermo, in modo tale da rendere più vivibile e pulita la città.

Lunedì 17 gennaio la Rap, dalle ore 21.00 alle 03.00, opererà in via dei Cantieri per effettuare una prova sperimentale di spazzamento meccanizzato.

Le auto parcheggiate lungo il percorso che effettuerà la macchina spazzatrice verranno rimosse dalla polizia municipale.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI