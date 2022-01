Polizzi Generosa, frana danneggia acquedotto: paese senz’acqua

Per risolvere il problema si sta già intervenendo e, in via straordinaria, l'autobotte comunale sarà impiegata per alleviare i disagi

POLIZZI GENEROSA (PA) – Nella notte una frana ha danneggiato l’acquedotto principale di Polizzi Generosa, paese delle Madonie, e ha interrotto la fornitura idrica.

“La frana si è verificata a circa 300 metri prima dell’ingresso di “Sanguisughe”, scrive il sindaco Gandolfo Librizzi su Facebook – ha interessato parte della conduttura principale che approvvigiona i serbatoi comunali i quali, a seguito dell’interruzione, non sono più capienti.

“Si sta cercando di intervenire con tempestività e urgenza – ha continuato il sindaco Librizzi – per cercare di ripristinare il tratto della conduttura saltato. Nel frattempo, in via straordinaria, l’autobotte comunale sarà impiegato per trasbordare l’acqua in una vasca per alleviare i disagi”.



