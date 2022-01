Augusta, maxi incendio al rimessaggio: venti barche distrutte FOTO

Il fuoco è divampato nella notte, provocando un’altissima nube nera e facendo scattare l’allarme. Un maxi incendio si è sviluppato in un rimessaggio di barche ad Augusta, in provincia di Siracusa, poco prima delle 5.

Vigili del fuoco sul posto

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco: un intervento massiccio quello messo in atto, per evitare che il rogo, già maestoso, si diffondesse ulteriormente. Le fiamme hanno travolto circa venti imbarcazioni, distruggendole. In corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area. Avviate le indagini per accertare le cause dell’incendio.