Catania, i curatori: “Mai opposti alla cessione di Calapai”

CATANIA – “Con riferimento ad alcune interviste e articoli di recente pubblicazione, il collegio dei curatori fallimentari del Calcio Catania S.p.A. precisa di non aver mai opposto alcun diniego alla cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Calapai, né di altri. Il collegio dei curatori non intende in alcun modo incidere sul giudizio tecnico che resta demandato al direttore sportivo della società”. Così in una nota il club rossazzurro ha fatto chiarezza in merito alle notizie circolate nelle scorse ore sul presunto blocco da parte dei curatori della cessione di Luca Calapai.



