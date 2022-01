Covid, lunghe code per fare il tampone alla fiera Palermo

PALERMO – Anche oggi lunghe code per fare il tampone al centro vaccinale dell’hub della Fiera del Mediteranno, a Palermo. In tanti si sono trovati incolonnati in auto per effettuare un tampone rapido. Incolonnamenti fino all’angolo fra via Montepellegrino e via Ammiraglio Rizzo.

Lunghe code anche nell’hub della Casa del Sole organizzato dall’Asp: anche qui nel drive centinaia di vetture in coda.

Alto è stato così il numero dei test effettuati. Oggi, secondo i dati diffusi dall’Asp, sono stati complessivamente 793 i tamponi effettuati con 103 positivi, pari al 12,99%. Tre le strutture in funzione: a Cefalù 133 tamponi e 12 positivi (9,02%), a Partinico 240 tamponi e 39 positivi (16,25%) ed alla Casa del Sole di Palermo 420 tamponi e 52 positivi (12,38%).

Dall’inizio dell’attività (31 dicembre scorso) ad oggi nei drive in dell’Asp di Palermo sono stati effettuati 12.837 tamponi con 2.394 positivi, pari al 18,65%.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI