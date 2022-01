Fiumefreddo, cinque auto incendiate nella notte

CATANIA – Un rogo ha coinvolto cinque auto parcheggiate in via Marconi, a Fiumefreddo, in provincia di Catania. Le fiamme, partite da un’auto e poi propagatesi alle altre vicine, si sono accese nelle prime ore di questa mattina.

I Vigili del Fuoco, subito arrivati sul luogo, hanno lavorato per più di tre ore per domare l’incendio. Le auto coinvolte sono una Fiat Idea, una Nissan Micra, una Fiat Panda, una Renault Clio e una Golf Volkswagen, tutte appartenenti a residenti di Fiumefreddo.

Sull’incendio indagano i Carabinieri di Giarre, che stanno setacciando le telecamere di sorveglianza in cerca di indizi su quale sia la prima auto da cui è partito l’incendio e sull’esatta dinamica. Per il momento, fanno sapere gli stessi Carabinieri, non sono stati forniti elementi per ricondurre l’incendio a un’origine dolosa.



