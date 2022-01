La Sistemia Saturnia oggi alle 18 ospita il Marcianise

ACI CASTELLO – Torna in campo domani pomeriggio (alle ore 18) la Sistemia Saturnia Aci Castello. L’avversario di turno per gli uomini di Waldo Kantor sarà il Dist&Log Marcianise, reduce dalla vittoria sul Modica. Al PalaCatania si gioca una sfida cardine per i castellesi che stanno attraversando un momento splendido (tre vittorie di fila senza perdere un parziale) e sono ormai a due punti dalla testa della classifica del campionato di Serie A3 “Credem Banca”, girone blu.

ENRICO ZAPPOLI. Presenta il match, valevole per la seconda giornata di ritorno, lo schiacciatore italo-brasiliano Enrico Zappoli. “Il Marcianise – spiega – arriva a Catania molto carico per la vittoria conquistata sul Modica. All’andata vincemmo per 3-1, non fu facile vincere in quel campo, perdendo il secondo set, ma riuscimmo a imporci bene nei successivi due”.

La formazione è reduce da tre vittorie che ne hanno consolidato il momento certamente positivo: “Stiamo attraversando – continua – una fase importante della stagione, siamo reduci da tre successi senza perdere un set e giocando peraltro bene. In questa sosta abbiamo intensificato il ritmo degli allenamenti. Io ho giocato una delle partite più belle della stagione domenica scorsa a Taviano. Ma quel che più conta per me è la regolarità, svolgere il ruolo che mi viene assegnato nel migliore dei modi. E nelle ultime partite sono riuscito ad assolvere con continuità alle indicazioni del nostro tecnico. E di questo sono felice, ma non bisogna fermarsi”.

CLASSIFICHE INDIVIDUALI. Oltre al buon rendimento evidenziato nelle classifiche speciali relative ai fondamentali del muro e dell’attacco, la Sistemia Saturnia brilla grazie anche alle buone prestazioni individuali. Per quanto riguarda, invece, quelle individuali, Manuele Lucconi è in testa alla classifica dei bomber del girone blu con 320 punti in 51 set (13 partite), otto in più rispetto a Hidde Boswinkel che ha giocato una partita in meno. Lucconi è primo anche nella classifica della media punti siglati per set (6,27) e degli attacchi vincenti (296). Quindici gli aces messi a segno da Francesco Cottarelli e da Enrico Zappoli (155 punti sinora), tra i primi 20 migliori battitori della Serie A3. Spiccano i nostri centrali tra i primi posti del girone nella classifica a punti. Smiriglia timbra sinora 104 punti, tre in meno Frumuselu. Positivo l’apporto anche nel fondamentale del muro. Antonio Smiriglia ne ha messi a segno sinora 37, dietro a Garofolo (Modica, 47) e Ceccobello (Tuscania, 44) e insieme con Trillini (Aversa). Il nostro Cristian Frumuselu è subito dietro con 35 block vincenti. Note positive anche dai palleggiatori. Francesco Cottarelli – con 57 punti in 13 partite – è leader della classifica a punti. Giuseppe Zito, tra i primi posti, anche nella classifica dei liberi

IL PROGRAMMA. Ecco le partite in programma della quindicesima giornata, condizionata ancora una volta dall’emergenza pandemica: Con.Crea Marigliano-Efficienza Energia Galatina rinviata; Wow Green House Aversa-Opus Sabaudia Ore 16:00; Avimecc Modica-OmiFer Palmi; Leo Shoes Casarano-Falù Ottaviano rinviata; Aurispa Libellula Lecce-Shedirpharma Massa Lubrense Ore 16:00; Sistemia Aci Castello-Dist&Log Marcianise

Riposa: Maury’s Com Cavi Tuscania

La classifica Aurispa Libellula Lecce 29, Maury’s Com Cavi Tuscania 27, Wow Green House Aversa 27, Sistemia Aci Castello 27, Leo Shoes Casarano 26, OmiFer Palmi 26, Avimecc Modica 19, Dist&Log Marcianise 16, Shedirpharma Massa Lubrense 14, Opus Sabaudia 14, Falù Ottaviano 13, Efficienza Energia Galatina 4, Con.Crea Marigliano 1.

Note: 1 Incontro in meno: Maury’s Com Cavi Tuscania, Wow Green House Aversa, Leo Shoes Casarano, Opus Sabaudia, Con.Crea Marigliano; 2 Incontri in meno: Falù Ottaviano.



