Messina, green pass sullo Stretto: protesta di De Luca VIDEO

Il sindaco di Messina Cateno De Luca è tornato alla rada San Francesco agli imbarcaderi privati per protestare contro il divieto per chi non è in possesso del super green pass per attraversare lo Stretto. “Sono qui – ha detto De Luca – per fare una protesta non mi muoverò da qui fino a quando non ci sarà una risposta da parte dello Stato che deve modificare questa norma ingiusta perché non garantisce la continuità territoriale”. LEGGI ANCHE: Non ha Green pass, autorizzato a traghettare dal Tribunale

“Mi farò portare una tenda”

“Non mi muoverò da qui è nel caso mi farò portare una tenda finché non arriverà qualcuno da parte dello Stato: il prefetto o qualcun altro ad dirmi quale intervento intendono attuare. Ho cercato di farmi sentire per le vie istituzionali ma non ho avuto risposte. Ci sono arrivate decine di telefonate di persone che per motivi di lavoro e salute dovrebbero passare ma non possono e anche oggi ci sono qui una paio di persone disperate. Mi sento non solo abbandonato da parte dello Stato mi sento calpestato e lo dico da Siciliano, ma non voglio essere strumtalizzato da chi è contro il vaccino”. Pronto a protesta anche l’imprenditore di Gela Fabio Laccisaglia: non ha il super green pass perché non vaccinato. Le sue parole nel video.

