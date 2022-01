"Valdifiori ha debuttato con me in Serie B ad Empoli, è un giocatore molto valido"

PALERMO – Il tecnico del Palermo Silvio Baldini, alla guida dei rosanero da circa tre settimane, ha dovuto affrontare un vero e proprio focolaio di contagi di Covid scoppiato all’interno del gruppo squadra. I numerosi positivi al Coronavirus hanno rallentato la preparazione atletica e tattica del club del capoluogo siciliano. Intanto, la dirigenza dei rosanero sta cercando di muoversi nella sessione di calciomercato invernale per adeguare la rosa alle richieste del nuovo allenatore toscano. Baldini ha commentato questi e altri temi durante una lunga intervista rilasciata durante la trasmissione “TGS Studio Stadio”.

COVID

“Durante la quarantena ho sempre chiamato i calciatori. Il nostro preparatore atletico Petrucci li ha chiamati ogni sera uno per uno. Se tu non gli fai sentire il contatto umano diventa un problema. Indipendentemente se si tratta di un giocatore importante o meno. Tutti vanno trattati allo stesso modo. Noi anche durante pranzi e allenamenti usavamo mascherine. La maggior parte hanno la terza dose e con questa hanno preso il virus. La mia avventura è cominciata il 24 dicembre. Non mi va di parlare di Covid e di assenze perché vorrebbe dire essere ipocriti. Voglio pensare di essere libero, di sentire la fortuna che mi ha portato a giocare fino in fondo questa splendida opportunità”.

MERCATO

“Questi ragazzi io li ho allenati e ho parlato a loro dicendo che li valuterò. Ognuno si sta impegnando al massimo. A me piacerebbe avere due giocatori per ruolo e non tre perché quando ti alleni ci sono delle tempistiche da rispettare. Per adesso io sono felicissimo, li vedo che sono presi. Felici? Ha fatto tutti gli allenamenti. Conosce la città, i compagni. E’ un acquisto perfetto. A gennaio bisogna prendere giocatori che abbiano queste caratteristiche. Valdifiori svincolato? Lui è un ragazzo che ha debuttato con me in Serie B ad Empoli. E’ un giocatore molto valido, ma io voglio parlare solo dei giocatori del Palermo. Devo dare tutto me stesso a chi sono i giocatori del Palermo. E’ un ragazzo che ha fatto un’ottima carriera”.



