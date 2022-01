Palermo, Fabrizio Ferrandelli positivo al Covid: ‘Sto bene grazie al vaccino’

E’ positivo al Covid Fabrizio Ferrandelli, consigliere comunale e presidente di +Europa. E’ con un post su Facebook che l’ex candidato sindaco racconta di essere in buone condizioni di salute grazie al vaccino contro il virus che in queste settimane sta facendo registrare anche in Sicilia una escalation di contagi.

Il messaggio sui social

“Sono positivo al Covid. Alla fine ha scovato anche me. Grazie al vaccino sto bene e non ho sintomi.

Osserverò l’isolamento e per alcuni giorni starò a casa. Voi, fate il vaccino: salva la vita. Torno presto, non mollo!”

