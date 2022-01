Covid, l’aumento dei contagi fa slittare il via alla stagione al teatro Libero

PALERMO – “L’aumento dei contagi da Covid-19 e l’incertezza in cui si muove il mondo dello spettacolo, ci costringono a rinviare l’inizio della seconda parte della stagione 21/22 del Teatro Libero, prevista per il 20 gennaio prossimo”, lo afferma in una nota il direttore artistico Luca Mazzone. Lo spettacolo di teatro circo Gap of 42, di Christopher Schulunk e Iris Pelz, è pertanto riprogrammato nelle date del 21, 22 e 23 aprile 2022. Lo spettacolo Giusto, del Teatro della Tosse di Genova, è rinviato a data da destinarsi e il recupero verrà comunicato a breve. La stagione prenderà il via il 10 febbraio con lo spettacolo Almeno tu nell’Universo, dedicato a Mia Martini, della compagnia Atir di Milano, diretta da Serena Sinigaglia.



