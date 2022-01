Covid, quarta dose e colori delle Regioni: il governo apre alle modifiche

ROMA – Covid, quarta dose sì, ma solo per i fragili, e cambio di strategia sulle colorazioni per fasce di rischio delle Regioni: il governo apre alle modifiche. Il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, guarda alle strategie per il futuro mentre il governo riapre il dialogo con i governatori, che chiedono modifiche sul conteggio dei ricoveri da Covid e di abbandonare il sistema di assegnazione dei colori secondo la fascia di rischio. “Nelle prossime settimane dovremo aprire un confronto con le regioni e nelle prossime ore apriremo un tavolo tecnico per affrontare le questioni che hanno proposto”, afferma Speranza.

La quarta dose di vaccino anti-Covid “potrebbe semmai riguardare i fragili”, dice invece Locatelli. Possibile “riconsiderare” il sistema di colorazione, secondo il presidente del Consiglio superiore di sanità. Dal prossimo mese col Green pass ovunque eccetto che nei servizi essenziali. Intanto il Covid inizia a rallentare la sua corsa, la velocità

di crescita dei contagi in Italia è in leggero calo. Secondo l’Oms il picco è vicino, potrebbe essere toccato in 2-3 settimane, per poi essere seguito da una decrescita.

Promossa la strategia italiana con vaccinazioni, terze dosi e mascherine. Attualmente ci sono più di 2,5 milioni di persone positive, tasso in aumento al 16%,. nelle ultime 24 ore 248 vittime, in calo sulle 308 di ieri. E il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri lancia una previsione: entro fine 2022 quasi tutti avranno incontrato Omicron.



