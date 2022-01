Dati Covid sulle ultime 24 ore in Italia: +83mila positivi

PALERMO – Pubblicati i dati Covid sulle ultime 24 ore in Italia che come sempre il lunedì risentono del calo della mappatura nel fine settimana. I nuovi contagi da Covid, secondo i dati del ministero della Salute, sono 83.403. Ieri erano stati 149.512. Le vittime sono invece 287 mentre ieri erano state 248.

I soggetti attualmente positivi al Covid in Italia, secondo il bollettino sono 2.555.278 con un incremento nelle ultime 24 ore di 6.421 persone.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 541.298 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus. Ieri erano stati 927.846. Il tasso di positività è al 15,4%, in calo rispetto al 16,1% di ieri.

Sono 1.717 i pazienti in terapia intensiva, 26 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 122. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.228, ovvero 509 in più rispetto a ieri.

Come riporta il bollettino dei dati Covid, dall’inizio della pandemia i casi totali sono 8.790.302 mentre i morti sono 141.391. I dimessi e i guariti sono invece 6.093.633, con un incremento di 76.679 rispetto a ieri.

CONTINUA A LEGGERE LIVE SICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI