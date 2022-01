Elezioni suppletive a Roma, D’Elia (Pd) prende il seggio di Gualtieri

La candidata del Pd ha ottenuto il 59,43 per cento delle preferenze. Alle urne solo l'11 per cento degli aventi diritto

ROMA – Elezioni suppletive a Roma per assegnare il seggio alla Camera lasciato vacante dopo l’elezione di Gualtieri a sindaco della Capitale. Cecilia D’Elia, del Pd, ha vinto le suppletive Roma 2022 per il collegio uninominale Lazio 1. Secondo i dati del Viminale, dopo lo scrutinio di tutte le 218 sezioni interessate, D’Elia ha ottenuto 12.401 voti e il 59,43% delle preferenze. D’Elia ha preceduto Simonetta Matone, candidata di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, con 4.678 voti pari al 22,42%. A seguire Valerio Casini (Iv) con il 12,93%, Beatrice Gamberini (Potere al popolo) con il 3,24% e Lorenzo Vanni (Il N-‘uovo’ mondo io per tutti tutti per noi Lorenzo Vanni) con l’1,97%. Al voto per assegnare il seggio alla Camera lasciato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha preso parte solo l’11,33% degli aventi diritto.



