La pandemia dei paperoni, in due anni patrimoni raddoppiati

Nei primi due anni di pandemia i 10 uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato i loro patrimoni, passati da 700 a 1.500 miliardi di dollari. Tra loro Jeff Bezos, secondo i dati di Oxfam presentati al World Economic Forum di Davos, con la sua Amazon ha fatto registrare un “surplus patrimoniale” di 81,5 miliardi di dollari. Questo valore “equivale – così si legge nel rapporto – al costo completo della vaccinazione (due dosi e booster) per l’intera popolazione mondiale con il costo per dose fissato al costo di produzione del vaccino a mRNA di Pfizer stimato dai ricercatori dell’Imperial College di Londra”.

Nello stesso periodo considerato 163 milioni di persone sono cadute in povertà a causa della pandemia.

“Complessivamente, il periodo pandemico di rifermento (marzo 2020-novembre 2021) – si legge nel rapporto – ha registrato un saldo netto positivo nel numero dei miliardari, passati da 2.095 a marzo 2020 a 2.660 nel mese di novembre 2021, con un incremento di 565 unità dall’inizio della pandemia: sono apparsi in questo periodo 26 nuovi miliardari al giorno. La ricchezza netta aggregata dei miliardari è aumentata in 21 mesi di oltre 5.000 miliardi di dollari in termini reali, più della variazione complessiva dello stock patrimoniale dei miliardari Forbes nel periodo 2007-2014”.



In generale, le donne che hanno subito gli impatti economici più duri della pandemia, hanno perso complessivamente 800 miliardi di dollari di redditi nel 2020, un ammontare superiore al PIL combinato di 98 Paesi, e stanno affrontando un aumento significativo del lavoro di cura non retribuito, che ancora oggi ricade prevalentemente su di loro. Mentre l’occupazione maschile dà segnali di ripresa, si stimano per il 2021 13 milioni di donne occupate in meno rispetto al 2019.

