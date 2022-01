Milano, spari in aria: vigile aggredito e disarmato da una baby gang

MILANO – Identificati a Milano alcuni dei ragazzi che nella notte fra venerdì e sabato hanno aggredito nella zona dei Navigli un agente della polizia locale in borghese. Fra di loro, spiega una nota del Comune, c’erano “alcuni maggiorenni in trasferta a Milano e provenienti da fuori Regione, almeno uno di Bolzano”.

L’agente in borghese era lì per un servizio anti-vandalismi, nella notte tra venerdì e sabato. E’ stato aggredito da un gruppo di ragazzi. L’uomo avrebbe sparato due colpi per disperdere la gang, ma gli spari non hanno sortito l’effetto sperato e si è ritrovato circondato dai malviventi che gli hanno sottratto la pistola durante una colluttazione. L’episodio è stato ripreso da alcuni passanti e dalle telecamere di video sorveglianza della zona. Il gruppo poi è fuggito buttando l’arma sotto un’auto.



