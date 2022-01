Musumeci mette in agenda gli incontri con i leader

CATANIA – Un incontro “franco, cordiale e costruttivo”. I colonnelli del presidente della Regione confermano il tenore del vertice bilaterale tra Musumeci e Miccichè che si è svolto questa mattina a Catania. E ci tengono a mettere i puntini sulle i. In primis assicurando che le dimissioni di Cateno De Luca sono state accolte “con assoluta indifferenza”.

Le ipotesi sul tavolo

I tentativi per mettere una toppa sono ancora sul tavolo, insomma. E dopo il tour del presidente dell’Ars c’è da tenere d’occhio l’agenda del presidente della Regione. “Nello non resterà a guardare”, assicurano i fedelissimi. E infatti tra oggi e domani il leader di Diventerà Bellissima avrebbe in programma incontri a quattr’occhi con tutti i segretari dei partiti della maggioranza. Lo scopo è sondare il terreno. In vista di un vertice conclusivo con tutti i rappresentanti dei partiti.

Aspettando il viaggio a Roma

Due le ipotesi sul tavolo: un governo del presidente con una potenziale nuova compagine che significherebbe varie caselle, in termini di assessorati, da riassegnare o le dimissioni con conseguenti elezioni anticipate. La secondo ipotesi sarebbe però la meno gradita a Musumeci che intende andare fino in fondo. In attesa di capire cosa si muove sul fronte orientale, lo zoccolo duro del movimento si organizza e prova a guadagnare tempo. In attesa della prossima settimana quando, complice l’elezione del Capo dello Stato, Musumeci sarà a Roma. Un’occasione per incontrare i leader nazionali della coalizione, Meloni in testa.



