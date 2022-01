Super Lo Biondo trascina la Fortitudo Agrigento alla vittoria

AGRIGENTO – Un super Andrea Lo Biondo trascina la Fortitudo Agrigento alla vittoria in trasferta contro la Virtus Cassino e la squadra conquista l’undicesima vittoria consecutiva in campionato. Dopo la sosta natalizia ed il rinvio a giovedì del big match contro Bisceglie, la squadra di coach Catalani poteva calare l’attenzione, la sosta è stata molto lunga ed i primi due tempi hanno dimostrato una difficoltà di approccio rispetto alle ultime partite del 2021.

IL MATCH

Il primo parziale ha visto davanti Cassino per 19-13 ed il secondo quarto la Fortitudo ha iniziato a rimettere in sesto la partita. Ma negli spogliatoi qualcosa è cambiato ed il terzo tempo è stato devastante: parziale di 33-14 ed Agrigento non si è fermata più. Oltre ai 25 punti in partita Lo Biondo ha ottenuto anche 10 rimbalzi, li stessi di Chiarastella che mette a segno 14 punti, così come anche Alessandro Grande. Ottima prestazione in vista di giovedì quando Bisceglie e la Fortitudo Agrigento si giocheranno il primato in classifica. Hanno giocato tutti ad eccezion fatta di Mait Peterson, la squadra è in netta crescita in vista dei prossimi impegni contro Bisceglie e Molfetta, entrambi al Palamoncada.

IL TABELLINO

BPC Virtus Cassino – Moncada Energy Agrigento 66-78 (19-13, 15-20, 14-33, 18-12)BPC Virtus Cassino: Federico Lestini 15 (5/7, 1/10), Uchenna Ani 14 (3/6, 2/5), Michael Teghini 13 (3/9, 2/8), Niccolò Moffa 13 (3/6, 1/4), Keller cedric Ly-lee 6 (3/3, 0/4), Carlo Balducci 3 (0/1, 1/4), Marco Gambelli 2 (1/3, 0/1), Roberto Mastrocicco 0 (0/0, 0/0), Giorgio D’alessandro 0 (0/0, 0/0), Simone Pontone 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 9 / 13 – Rimbalzi: 28 7 + 21 (Uchenna Ani 11) – Assist: 11 (Michael Teghini 5)Moncada Energy Agrigento: Andrea Lo biondo 25 (10/13, 0/1), Albano Chiarastella 14 (4/6, 2/3), Alessandro Grande 14 (3/4, 2/8), Nicolas Morici 11 (1/5, 3/4), Cosimo Costi 6 (3/6, 0/2), Santiago Bruno 5 (1/2, 1/4), Nicolas Mayer 3 (0/0, 1/2), Giuseppe Cuffaro 0 (0/0, 0/1), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Mait Peterson 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 7 / 9 – Rimbalzi: 45 8 + 37 (Cosimo Costi 12) – Assist: 8 (Alessandro Grande, Nicolas Morici 3)



