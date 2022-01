Nuovi vaccini in arrivo in Sicilia: ecco le destinazioni

Giovedì prossimo arriveranno in Sicilia 69.800 fiale di vaccino Moderna che saranno recapitate alle farmacie ospedaliere da Sda, il corriere espresso di Poste Italiane.

I centri di destinazione

In particolare, i centri di destinazione saranno Palermo (17.200 dosi), Giarre (15.700), Milazzo (8.800), Agrigento (6.100), Erice Casa Santa (6.000), Siracusa (5.600), Ragusa (4.500), Caltanissetta (3.600) ed Enna (2.300). Poste Italiane ricorda che sono disponibili i consueti canali messi a disposizione dall’azienda per le prenotazioni delle inoculazioni di prima o successive dosi. I cittadini in target potranno infatti prenotare l’inoculazione tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center dedicato – telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 20 -, via Sms al numero 339.9903947, attraverso i 689 sportelli Atm Postamat o tramite i portalettere in servizio per il recapito sull’Isola.

