Acireale, in vendita il castello Pennisi di Floristella: fu set del ‘Padrino’

Per acquistare un pezzo di storia del cinema e di Sicilia ci vogliono circa sei milioni di euro. A tanto ammonta la richiesta per il castello dei baroni Pennisi di Floristella, noto anche come Castello Scammacca, ad Acireale. Trent’anni fa, il regista Francis Ford Coppola girò lì alcune scene del film “Il Padrino – Parte III”, ultimo episodio della trilogia, con Al Pacino, Diane Keaton, Andy Garcia e Bridget Fonda. Il castello era stato scelto personalmente da Coppola.

Il castello Pennisi di Floristella era stato voluto alla fine dell’800 dal barone Agostino Pennisi di Floristella, un ricco latifondista proprietario, tra le altre cose, di una miniera di zolfo. Lo stile neogotico della dimora storica seguiva la moda del tempo e, nella sua declinazione acese, venne elaborato dall’architetto palermitano Giuseppe Matricolo.

“Siamo ormai abituati alla messa in vendita di questi edifici”, spiega all’Adnkronos il barone Ivan Drogo Inglese, presidente di Assocastelli. “Il motivo – aggiunge – è dovuto principalmente all’elevata onerosità e alla necessità di un continuo restauro”.



