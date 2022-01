Annarita, il giovane talento che ha scommesso sulla Sicilia

CATANIA – Giovane, ambiziosa, risoluta, preparata. Con il fascino – accentuato dai capelli castani e ricci – tutto siculo (che non guasta). Annarita Grazioso a novembre è stata catapultata a Milano nella sede di Boston Consulting Group. È stata selezionata tra i tanti talenti per partecipare all’ultima edizione di The Future Maker dedicata al tema del clima e della sostenibilità ambientale. Un’emozione unica per Annarita che ha deciso di credere nella sua terra. E ha fatto una scommessa con sé stessa: dopo gli studi universitari in Direzione Aziendale ha cominciato la sua carriera professionale in Sicilia. Ma in fondo per cambiare il mondo bisogna cominciare da casa. E lei ha fatto questa scelta, consapevole però che per emergere l’unica strada possibile è lo studio e la preparazione. Noi l’abbiamo incontrata. E abbiamo parlato anche di futuro economico fondato sulla eco-sostenibilità. Annarita non ha paura di parlare ai vertici della stanza dei bottoni. E li avverte: non perdiamo la grande occasione dei fondi Pnrr.

Come è stato essere scelti tra migliaia di giovani talenti?

Dopo aver superato cinque fasi di selezioni avvenute nell’arco di un anno (causa pandemia), essere scelti tra tanti candidati è stato veramente gratificante.

Fondamentale lo sforzo di tutto il team di BCG Italia nella gestione di tutta la procedura a distanza e nel supporto step by step in ogni fase della selezione, motivandoci e facendo crescere in noi la voglia di voler essere tra i 100 the future makers. Inoltre, a rendere tutto più interessante e stimolante è stata l’accurata scelta del tema di quest’ultima edizione “Protect our Planet”.



The Future Makers 2021

Cosa ti ha lasciato l’esperienza the Future Makers?

Primo tra tutti, l’evento mi ha lasciato una maggiore consapevolezza sul tema del cambiamento e su quanto ogni singolo individuo debba fare la sua parte nel processo di crescita del nostro paese e non solo.

Durante l’evento si è parlato di essere degli “ambassador”, cercare nel nostro piccolo di fare qualcosa per migliorare il nostro paese ed essere un pò portavoci di un tema, quello della sostenibilità, che oggi ci coinvolge tutti da vicino e che condizionerà le nostre vite e quelle delle future generazioni nei prossimi anni.

In secondo luogo, l’evento mi ha dato la possibilità di mettermi in contatto con dei giovani talenti provenienti da tutta italia.

Scambiarci opinioni è stato uno degli aspetti fondamentali dell’evento. In quanto, oltre che per discutere e sensibilizzare i partecipanti su tematiche sempre innovative ed attuali, credo che uno dei “goal” dell’evento di BCG sia proprio quello di creare network tra le persone ed incentivare la contaminazione professionale tra i partecipanti.



Dopo lo studio accademico quale strada professionale stai intraprendendo?

Circa due anni fa, qualche mese prima della conclusione dei miei studi in Direzione Aziendale, ho avviato un tirocinio presso il campus della Free Mind Foundry. Avevo conosciuto il campus e le società tecnologiche al suo interno durante il periodo universitario, e ricordo di essere rimasta affascinata da questa realtà così stimolante. Attualmente lavoro da due anni come Group Planning and Controlling all’interno del Dipartimento di Amministrazione, Finanza e Controllo. Mi occupo di pianificazione, budgeting e controllo di gestione per la Free Mind Foundry, la BaxEnergy, la Intellisync e la Wisnam.

Lavorare per diverse società, con core business diversi, operanti in un mercato innovativo e digitalizzato e collaborare con figure professionali altamente preparate ed eterogenee mi ha permesso di crescere tanto in questi due anni sia da un punto di vista professionale che personale.



Nel corso dell’evento si è parlato di ambiente e clima. Secondo te come si vince la sfida di “fare impresa” rispettando il pianeta in cui viviamo?



Credo che il periodo storico in cui viviamo, ha fatto si che il tema della sostenibilità aziendale e globale non sia un qualcosa di secondario, ma al momento, richiede degli interventi immediati e diretti.

Durante l’evento, abbiamo seguito con molta attenzione la Conferenza di Glasgow (COP 26) che vedeva partecipare vertici dei governi mondiali in un ottica di multilateralismo per decidere proprio quali strumenti utilizzare per incentivare le imprese ed i paesi ad essere più sostenibili. Credo che gli incentivi attualmente messi a disposizione dallo stato come i progetti PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) possano essere un ottimo strumento per innescare un processo di cambiamento tecnologico/digitale ed ecologico in aziende di piccole/medie dimensioni che altrimenti a differenza dei grandi colossi che già stanno rispondendo attivamente al cambiamento, non avrebbero le risorse finanziarie per farlo.

A chi si approccia al mondo del lavoro cosa ti senti di dire?Fuggire per inseguire un sogno o rimanere per condividere il sogno nella propria terra?

Non mi sento in grando di dare tanti consigli, in quanto io in primis sto ancora cercando di raggiungere i miei obiettivi, che attualmente mi vedono a Catania.

La pandemia ha abbattuto molti muri e reso il mondo ancora più globalizzato, lo smartworking ha appianato le differenze territoriali.

Questo sicuramente ha rafforzato e reso più semplice lavorare per aziende al di fuori della Sicilia.

Mi sento solo di consigliare di inseguire sempre i propri sogni, ma di non scartare a prescindere la propria terra. Se dentro si ha la voglia di restare, costruire e innescare il cambiamento è giusto provare, ritagliarsi uno spazio e credo che questo sia possibile.



Qual è la tua prossima sfida?

Ad oggi sono molto focalizzata sulla mia crescita professionale, giorno dopo giorno sto cercando a piccoli passi di costruire. Credo che la più grande sfida sia quella di stare al passo con i propri obiettivi personali.





