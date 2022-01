Belpasso, due morti per Covid: “Saltato il tracciamento”

CATANIA – Due malati di Covid morti nella serata di ieri si aggiungono al conto delle vittime che il Coronavirus ha mietuto a Belpasso, in provincia di Catania. A dare la notizia è stato il sindaco della città, Daniele Motta, che in un messaggio pubblico ha anche rivolto alle famiglie le condoglianze dell’amministrazione: “Speravamo di non dovere più fare questo genere di conti”.

I due casi degli ultimi giorni

“Purtroppo, ancora oggi si muore di Covid”: Daniele Motta, raggiunto al telefono, commenta così la morte dei suoi due concittadini. “Si trattava di un uomo e una donna, entrambi con più di settant’anni – racconta Motta – lui aveva da tempo un tumore con un quadro clinico complicato, il Covid è arrivato a dare il colpo di grazia. Lei aveva qualche acciacco legato all’età ma complessivamente stava bene, è stato il Covid a fare precipitare le sue condizioni di salute”.

Nella cittadina etnea i morti per Covid arrivano così a 33 dall’inizio della pandemia: “È un numero importante per un paese come il nostro – dice Motta – abbiamo avuto tre cittadini deceduti durante la prima ondata, tra il marzo e il luglio del 2020, e poi siamo riusciti a scendere a zero casi prima della ripresa della curva nell’agosto 2020. La seconda ondata è stata la più disastrosa, ci sono stati 28 morti tra agosto e dicembre 2020”.

Il Covid a Belpasso

E poi, i due di questa settimana. Il problema è che la quarta ondata ha proporzioni talmente alte da avere mandato all’aria ogni piano: “C’è un tilt nella mappatura dei contagi“, dice Motta, che ha sempre tenuto una statistica aggiornata dei contagi a Belpasso, sia per passione che per il suo lavoro nella Protezione Civile. “Il problema in questo momento è che è difficile, proprio per la grandezza dei numeri, avere statistiche precise – dice Motta – e questo non per demerito dell’Asp. Semplicemente, i contagi sono troppi ed è inevitabile che qualcuno sfugga”.

Nell’ultima comunicazione di dati, riportata da Motta sulla sua pagina Facebook, gli attualmente positivi al Covid a Belpasso sono 508, con 6 ospedalizzazioni. “La linea dei contagi scende – dice, con cautela, Motta – eppure io so che a questi 508 vanno aggiunti una ventina di contagiati, che non sono stati contabilizzati dall’Asp. Con cui abbiamo sempre collaborato benissimo e che sta facendo un lavoro egregio, ma il punto è che è saltato il banco, nessuno si aspettava una crescita di queste proporzioni”.



