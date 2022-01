Cantante no vax prende il Covid per non vaccinarsi, e muore

Nel suo ultimo post su Facebook annunciava soddisfatta di aver contratto intenzionalmente il coronavirus. Così, una volta guarita, avrebbe potuto vivere senza restrizioni e senza doversi vaccinare. Due giorni dopo, però, la cantante no vax della Repubblica Ceca Hana Horká è morta di Covid. Aveva 57 anni.

Sul sito degli Asonance, il gruppo folk a cui apparteneva Hana Horká , è comparso un necrologio per la cantante e le cause della morte non sono state specificate. Ma è il figlio ora, Jan Rek, a portare avanti la sua battaglia, spiegando che Hana Horká è morta per la Covid-19. La cantante no vax aveva annunciato la malattia su Facebook, commentando che così sarebbe tornata al cinema, in vacanza, a fare la sauna, al teatro. «La vita è qui per me e anche per te», scriveva, ed esortava i fan a prendere a loro volta il virus di proposito. Non mancavano commenti di entusiasmo.

